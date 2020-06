Stadtentwicklung : Alte evangelische Kirche bald markant neben neuem Platz

(f.k.) Einen weiteren städtebaulichen Schwerpunkt will die Stadt Konz auf dem ehemaligen Pfarrhausareal neben der evangelischen Kirche setzen. Die Grundidee, den Bereich um die Kirche attraktiver zu gestalten, entstand schon in den 90er Jahren.

Danach geriet das Projekt zunächst etwas in Vergessenheit. Erst 2013 wurde die Sache wieder planerisch angegangen, auch im Zusammenhang mit der Umgestaltung von Bruno- und Karthäuser Straße.

Mehrfach musste die Planung geändert und erweitert werden. So entstand etwa die neue Caritasstation in enger Nachbarschaft rechts neben dem Kirchenbau. Und 2014 stellte sich heraus, dass das Pfarrhaus links zur Kirche erhebliche statische Mängel aufwies. Die zu beheben wäre nur mit einem unwirtschaftlich hohen Aufwand möglich gewesen. So folgte der Abrissbeschluss.