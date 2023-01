Kommunalpolitik : Ratswahl in Lampaden – altgediente Kommunalpolitiker treten wieder an

Lampaden In Lampaden (Kreis Trier-Saarburg) muss der Gemeinderat neu gewählt werden, da er beschlussunfähig war. Doch der Ortsbürgermeister hat bei der Vorbereitung des Urnengangs erneut Probleme bereitet. Die antretenden Gruppierungen formieren sich unterdessen und sorgen für Überraschungen.

Wahlen sind grundlegend in der Demokratie. Auch auf der kommunalen Ebene sind sie so wichtig, dass sich in den Ländern jeweils ganze Gesetzeswerke damit befassen, die sogenannten Kommunalwahlgesetze. In 52 Paragrafen schreibt die rheinland-pfälzische Fassung des Gesetzes detailliert vor, wie Gemeinderatswahlen abzulaufen haben. Darin steht auch, wie ein Wahlausschuss zu bilden ist.

Ortsbürgermeister hält sich nicht an Wahlvorschriften

Doch Martin Marx, Ortsbürgermeister und damit auch Wahlleiter in Lampaden, hat sich für die anstehende Gemeinderatswahl am 26. Februar zunächst offensichtlich nicht daran gehalten. Laut Thomas Müller, Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, hat Marx „zum wiederholten Mal die Berufung eines Wahlvorstands vorgeschlagen, der zum ganz überwiegenden Teil nur aus Mitgliedern seiner Wählergruppe bestand“. Das Gesetz schreibt hingegen vor, dass das Gremium aus vier bis sechs Beisitzern besteht, die der Vorsitzende aus den in der Gemeinde vertretenen Parteien und Wählergruppen auf deren Vorschlag beruft.

Verwaltungen widersprechen energisch

Die Verbandsgemeindeverwaltung und die Kommunalaufsicht haben deshalb laut Müller „energisch widersprochen“. Die Kommunalaufsicht habe selbst die Möglichkeit, einen Wahlausschuss zu berufen. Weiter teilt der Sprecher mit: „Erst nach diesen erneuten Interventionen hat Herr Marx auch Mitglieder der CDU und der Freien Wählergruppe in den Wahlausschuss berufen.“

Neben der Bürgerliste, der der Ortsbürgermeister angehört, sind CDU und die freie Liste die beiden Gruppierungen, die zuletzt im Rat vertreten waren. Ihre zusammen sieben Fraktionsmitglieder waren im November zurückgetreten, weil sie laut eigenen Angaben keine Basis zur Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister gesehen haben. Weil sich auch keine Nachrücker fanden, war der Rat nicht mehr beschlussunfähig und wurde aufgelöst. Deshalb muss er im Februar neu gewählt werden.

Wahlausschuss entscheidet über Wahlvorschläge und mehr

Bei der Diskussion um den Wahlausschuss geht es nicht um irgendein Gremium. Der Wahlausschuss entscheidet, ob die eingereichten Wahlvorschläge zugelassen werden, er stellt das Gesamtergebnis der Wahl in der Gemeinde fest und er verteilt dementsprechend schließlich die Sitze im Rat.

Warum Marx das Gesetz zunächst ignoriert hat und den Ausschuss hauptsächlich mit Leuten der Bürgerliste besetzt hat, dazu äußert er sich auf eine TV-Anfrage per Mail nicht. Fakt ist: Es ist nicht das erste Mal, dass Marx sich bei dieser Wahl zunächst nicht an die Vorgaben halten will. Im Dezember hatte er nach anfänglicher Weigerung den Termin für den Urnengang erst auf Druck der Kommunalaufsicht fristgerecht öffentlich angekündigt (der TV berichtete).

Wie sich die antretenden Gruppierungen formieren

Derweil formieren sich die Gruppierungen, die sich am 26. Februar zur Wahl stellen wollen. Am weitesten dabei ist die CDU. Sie hat ihre Liste mit Kandidaten bereits in der vergangenen Woche aufgestellt. Von den fünf im November zurückgetretenen Ratsmitgliedern ist keines mehr dabei. Gerhard Willems, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands (der dieses Amt wegen Umzug aber abgeben will), sagt: „Es gab Diskussionen, ob wir antreten oder nicht. Einige haben dann gesagt, wir sollten auf jeden Fall noch mal antreten, um Marx und seiner Fraktion nicht das Feld kampflos zu überlassen.“

CDU wartet mit erfahrenen Kommunalpolitikern auf: Acht Kandidaten hat die CDU für ihre Liste zusammenbekommen. Überraschend: Darauf befinden sich vier Leute, die vor der vergangenen Legislaturperiode bereits mehr als 15 Jahre im Rat mitgearbeitet haben. Zu ihnen gehört der ehemalige Ortsbürgermeister Ewald Hermesdorf, außerdem Christian Backes, Klaus-Jürgen Treinen sowie Klaus-Jürgen Lambert. Zudem gehören der Liste drei Frauen an.