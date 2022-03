Handel : Wieder ein Leerstand weniger in Saarburg: Italienische Männer-Mode in Klein-Venedig

Wieder ein Leerstand weniger in Saarburg: Italienische Männer-Mode in Klein-Venedig

Saarburg Eine Lücke im Angebot der Einkaufsstadt Saarburg meint Unternehmerin Coriena Altieri entdeckt zu haben. Was bietet sie ihren Kunden an?

Eine weitere Geschäftseröffnung verringert die Leerstände in der Saarburger Innenstadt. Nach der Parfümerie Pierre, der Schloßberg-Brasserie, dem Restaurant Alt-Saarburg und dem Trauring-Atelier hat nun mit der Modeboutique „Altieri-Uomo-Moda-Italiana“ der fünfte neue Laden in einem Jahr gestartet. Die Boutique liegt am Rande der Einkaufsmeile Graf-Siegfried-Straße, direkt hinter dem Damen-Modegeschäft „Elisa“.