Verwaltungsdirektor Saarburger Krankenhaus nicht vom Ärztestreik betroffen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern für diesen Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Rheinland-Pfalz könnten davon zwölf Kliniken betroffen sein – darunter auch das Krankenhaus in Saarburg. Es ist die einzige regionale Klinik in kommunaler Trägerschaft. Nach einer Mitteilung des Krankenhauses gibt es allerdings keine Erkenntnisse über eine Beteiligung von Saarburger Klinikärzten an dem Streik. „Wir gehen absolut nicht davon aus, dass es zu wie auch immer gearteten Einschränkungen in der Versorgung kommen wird“, sagte eine Sprecherin am Wochenende. Mit der Klinik sei auch keine Notdienstvereinbarung geschlossen worden. Mit sogenannten Notdienstvereinbarungen bietet der Marburger Bund vom Streik betroffenen Kliniken nach eigen Angaben an, die Versorgung von Notfällen und dringliche Operationen jederzeit zu gewährleisten.