Natur : Warum die Douglasie nach Orange riecht

Trassem Am Walderlebniszentrum Trassem haben mehr als 1000 Schüler spielerisch die Natur erkundet. Sie suchen Tiere und bauen deren Wohnungen nach.

Auch bei den Wald-Jugendspielen in Trassem stand das Wissen um Wald und Natur im Blickpunkt – in spielerischer Form. So mussten die Kinder im Wald lebende Tiere „entdecken”, die man als Holzfiguren versteckt im Unterholz aufgestellt hatte. Oder sie lernten etwas über die verschiedenen Baumarten, die es im Wald gibt. „Das war richtig spannend”, sagt der neunjährige Can, der gerade erfahren hat, wie aus Holz ein Schreibtisch entsteht. „Man hat was gelernt”, findet auch sein Klassenkamerad Kristian (8). Die beiden sind mit ihrer Klasse der Konzer St. Nikolaus Grundschule unterwegs.