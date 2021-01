Verkehr : Am Wochenende Parksystem für Schneetouristen

Hermeskeil Die Verbandsgemeinde Hermeskeil plant für das kommende Wochenende eine Art Parkleitsystem für Besucher der verschneiten Gebiete im Hochwald einzurichten, in denen es in den vergangenen Tagen zu Verkehrsproblemen wegen des großen Andrangs von Rodel-Begeisterten gekommen war.

So solle unter anderem am Wintersportgebiet Dollberg bei Neuhütten wieder offiziell geparkt werden dürfen. Dort hatte die VG wegen des großen Ansturms, insbesondere von Gästen aus dem Saarland, zuletzt Parkplätze und Zufahrten sperren lassen und nur für Anwohner freigehalten. Stattdessen werde es nun am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Januar, „umfangreiche Parklenkmaßnahmen“ geben, kündigte Heck an. Dafür würden „alle verfügbaren Kräfte“ von Ordnungsämtern, Feuerwehren und Polizei eingesetzt. Ähnliches sei auch am Mitfahrerparkplatz an der B 407 bei Reinsfeld und an Örtlichkeiten bei Hermeskeil und Beuren geplant, wo es zuletzt auch Probleme mit chaotischen Parksituationen gegeben habe. „Wo dann immer noch wirklich verkehrsbehindernd geparkt wird, werden wir auch Fahrzeuge abschleppen lassen“, warnt der Bürgermeister.