Sozialer Wohnungsbau in Konz : Am1. April ist Bezugstermin für das Mehrfamilienhaus der Bürgerstiftung

Sozialer Wohnungsbau in Konz

Konz Zwölf Wohnungen für einkommensschwache Senioren und Familien: Ein Jahr nach der Grundsteinlegung hat die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung ihr Wohnprojekt vorgestellt.

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem alle teilhaben können: Die Konzer-Doktor-Wohnbrücke in der Saarstraße 26 in der Saar-Mosel-Stadt ist jetzt im Rohbau der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Helle, lichtdurchflutete Räume erwarteten die rund 50 Besucher, die sich das fertig verputzte Haus von innen ansehen wollten.