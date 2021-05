Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Dank an Bürger für Diskussion über Amazon-Ansiedlung in Saarburg

Premiere: Die Sitzung des Saarburger Stadtrats am Mittwochabend wurde online übertragen. Foto: TV/Screenshot

Saarburg Stadtbürgermeister Jürgen Dixius hat in der Stadtratssitzung erklärt, warum es rechtlich in Ordnung gewesen wäre, die Öffentlichkeit erst aktuell an der Debatte um die mögliche Ansiedlung des US-Konzern zu beteiligen. Er und der Fraktionsvorsitzende der SPD bedankten sich für die dennoch aufgekommene Debatte. Das Projekt wird nicht mehr weiter verfolgt.