Corona-Krise : Ambulantes Hospiz Hochwald gibt Mundschutz aus

Hermeskeil/Morbach (red) Das Ambulante Hospiz Hochwald hat aktuell 37 qualifizierte ehrenamtliche Hospizbegleiter. Eine der ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen hat 25 Mundschutze selbst genäht, die das Ambulante Hospiz Hochwald montags von 11 bis 15 Uhr in seinen Geschäftsräumen in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil ausgibt.



