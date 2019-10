Aktionstag : Bald leuchten im Hochwald wieder Hospizlichter

Hermeskeil Als Zeichen der Solidarität mit sterbenden Menschen beteiligt sich das Ambulante Hospiz Hochwald an einer Lichter-Aktion zum Welthospiztag am Samstag, 12. Oktober. Der Tag steht unter dem Motto #buntesehrenamthospiz, damit das Ehrenamt in der Hospizarbeit zukunftsfähig bleibt.

