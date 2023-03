20 Jahre im Dienst von Kranken und Sterbenden So arbeitet das Ambulante Hospiz Hochwald

Es ist eine Aufgabe, die viele verdrängen: Sterbenden sowie Schwerkranken sowie ihren Angehörigen beistehen, helfen und Trost spenden. In Hermeskeil haben sich beim Ambulanten Hospiz Hochwald Freiwillige gefunden, die solche Betreuungstätigkeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich übernehmen. Und das seit 20 Jahren, sagt Marion Schronen, die das Ambulante Hospiz Hochwald leitet. 42 ehrenamtlich Tätige, genau 39 Frauen und drei Männer, begleiten derzeit 71 Menschen in der VG Hermeskeil sowie in angrenzenden Ortschaften der VG Thalfang, Ruwer und Saarburg/Kell.