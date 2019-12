25 Jahre Schiedsmann im Ehrenamt : Amtsgericht Hermeskeil ehrt langjährigen Streitschlichter aus Thalfang

Hermeskeil/Thalfang Reinhold Anton aus Thalfang ist für seine Tätigkeit als Schiedsmann am Amtsgericht Hermeskeil geehrt worden. Seit 1994 ist er ununterbrochen in dem Ehrenamt aktiv.

Für sein Engagement hat Anton nun eine besondere Ehrung erfahren. Gerichtsdirektorin Corinna Diesel überreichte ihm eine Dankesurkunde, ausgestellt durch die Präsidentin des Oberlandesgerichts in Koblenz. An der Feierstunde im Gericht nahmen außerdem der Geschäftsleiter des Amtsgerichts, Thorsten Kaup, der stellvertretende Schiedsmann für den Bezirk Thalfang, Dietmar Blau, und der zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, Anton Göppert, teil.