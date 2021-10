Kultur : Amüseum zeigt Wasserfälle

Saarburg Das Amüseum in Saarburg zeigt bis zum 30. März unter dem Titel „Über die Berge in die Schluchten“ Arbeiten von Michael Rintelen. Er malt mit Leidenschaft Wasserfälle und hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert sowie viele Jahre an der Universität Siegen Kunst unterrichtet.