Seminarhaus in Hinzert-Pölert eröffnet Ein vermoostes Gebäude gegen das Vergessen

An der Gedenkstätte SS-Sonderlager KZ Hinzert ist ein Erweiterungsbau offiziell eröffnet worden. Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, übergab im Rahmen der jährlichen Erinnerungsfeier für die Opfer des Naziterrors im SS-Sonderlager/KZ Hinzert symbolisch den mit Moos bewachsenen Schlüssel an Ministerpräsidentin Malu Dreyer und an Dr. Sabine Arend, Leiterin der Gedenkstätte. Mit dem Erweiterungsbau werde das Versprechen „Dir sei net vergiess“ in die Zukunft getragen und das Gedenken und die Bildungsarbeit nachhaltig gestärkt, sagte die Ministerpräsidentin zu dem 1,9 Millionen Euro teuren Seminarhaus, das architektonisch angelehnt ist an die Form des 2005 eröffneten Dokumentations- und Begegnungshauses, sagte Architekt Prof. Wolfgang Lorsch aus Frankfurt, der beide Gebäude und auch die Ausstellung geplant hat. Der jetzt noch graue Leichtbeton des neuen Seminargebäudes, das inmitten von Bäumen liegt – die bullaugenähnlichen Fenster eröffnen einen Blick auf den Wald, in dem seinerzeit die meisten Verbrechen geschahen – soll in einem Jahr mit Moos bewachsen sein.