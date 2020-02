Menschen : Mit Malerei zurück ins Leben

Malt gerne berühmte Köpfe: Mit sicherem Pinselstrich arbeitet Andrea Lehnart am Porträt von Albert Einstein. Foto: Herbert Thormeyer

TAWERN Nach einem Schlaganfall gibt die Kunst Andrea Lehnart aus Tawern wieder Lebensmut und Zuversicht.

Mit breitem Pinselstrich zieht sie ihre Linien. Immer stärker bildet sich ein Gesicht heraus: Andrea Lehnart malt Albert Einstein in kräftigen Farben – und zwar mit links. Das hat seinen Grund, denn der 12. Oktober 2011 sollte ihr Leben für immer verändern. Sie erlitt einen Schlaganfall.

„Da ging fast gar nichts mehr. Motorik und Sprache waren weg“, erinnert sich ihre Mutter, Ria Jungen. Bis heute kann die gelernte Steuerfachgehilfin, die seit Kindesbeinen so gerne malt, früher auch gerne strickte und kochte, ihren rechten Arm nicht mehr bewegen.

Aber deshalb die Malerei aufgeben? Niemals! In kleinen Erfolgsschritten überträgt sie bis heute ihr künstlerisches Talent auf die linke Hand. Mit Erfolg, wie gerade das Bild von Albert Einstein beweist. Berühmte Köpfe sind ihr Lieblingsthema.

Die Umstellung von rechts auf links begann bereits in der Reha, wo Fähigkeiten nach Schlaganfällen unter fachlicher Anleitung erhalten und gefördert werden. Die Ergebnisse sind verblüffend. Nach einer Ausstellung in Mannebach ist jetzt eine Auswahl ihrer Bilder im Saarburger Gesundheitsstützpunkt in der Graf-Siegfried-Straße 26 (Haus mit dem schwarzen Kopf) zu sehen. Die Bilder werden auch zum Kauf angeboten.