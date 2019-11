Konzert : Lieder des Chansonniers Reinhard Mey

Foto: Robert Weihs

Konz (red) Der Liedermacher Andreas Sittmann lädt am Samstag, 9. November, um 19 Uhr zu einem Reinhard-Mey-Abend in den Festsaal des Klosters Karthaus in Konz ein. Er singt Lieder des wohl größten deutschen Chansoniers Reinhard Mey von dessen Anfängen bis fast heute.

