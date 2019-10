Trauer : Kaffee-Nachmittag an Allerseelen

Hermeskeil Es gibt im Jahreslauf besonders schwere Tage, wenn man jemanden verloren hat, den man sehr liebte. An Allerseelen wiegt die Trauer besonders schwer. Die Trauer-AG des Ambulanten Hospiz Hochwald bietet am Samstag, 2. November, von 16 bis 17 Uhr in der Koblenzer Straße 6 in Hermeskeil einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen für alle Menschen an, die um Verlorene trauern und sich an diesem Tag ein wenig Licht und Gemeinschaft wünschen.

