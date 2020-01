Angebot von Kita in Hermeskeil : Wo es Hemden und Gläser umsonst gibt

Info

Kleidung wie aktuell Winterjacken für Babys, Jungen und Mädchen nimmt der Umsonstladen in Hermeskeil generell nur in der jeweils passenden Jahreszeit an – weil Lagermöglichkeiten fehlen. Angenommen werden Spielzeug von Barbiepuppen bis zu Lego-Bausteinen, Playmobil und Spielzeugautos, Kinderbücher für die Altersgruppe Kindergarten, eventuell noch für Grundschulkinder, Fahrräder, Kinderwagen oder Trolleys für Kinder sowie Computer, auch Teile wie Tastaturen.

Hausrat: Bettwäsche, Hand- und Badetücher; Haushaltsartikel von funktionstüchtigen Elektrogeräten über Töpfe, Tassen, Gläser und Besteck bis zum – möglichst kompletten – Kaffeeservice.

Öffnungszeiten: regelmäßig am ersten Freitag im Monat – bei Bedarf auch nach Vereinbarung. Auf einer Pinnwand kann zudem nach Dingen gefragt werden, die dringend benötigt werden.