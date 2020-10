Freizeit : Skaten, Fußballgolf und Bouldern in den Herbstferien

Saarburg/Kell am See/Hermeskeil Trotz Corona bieten das Jugendzentrum Saarburg und die Jugendpflege Saarburg-Kell in den Herbstferien ein Programm: Am Mittwoch, 14. Oktober, um 10.30 Uhr startet ein Ausflug mit dem Kleinbus beziehungsweise Auto in die Skatehalle Trier.

Am Donnerstag, 22. Oktober, können Jugendliche zum Bouldern in die Trierer Kletterhalle „Blockschokolade“ fahren. Abfahrt ist um 13.15 Uhr in Saarburg am Jugendzentrum, um 13.45 Uhr am Kirchplatz in Kell am See und um 14 Uhr am Neuen Markt in Hermeskeil. Gebühr 10 Euro.