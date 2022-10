Überfall : Angestellte mit Messer bedroht: Mann überfällt Tankstelle in Karthaus

Konz Die Polizei sucht nach einem Tankstellenraub in Konz am Dienstagabend zwei wichtige Zeugen. Was zu dem Fall bekannt ist.

Gegen 22 Uhr am Dienstagabend, 11. Oktober, kurz vor Geschäftsschluss, betrat laut Polizei ein bislang unbekannter Mann die Tankstelle in der Brunostraße in Konz. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zunächst nur die Bediensteten, ein 32 Jahre alter Mann und seine 21-jährige Kollegin dort auf.

Wie die Tat laut den Ermittlern abgelaufen ist

Der Unbekannte sei zielgerichtet hinter den Kassenbereich gegangen und haben den 32-jährigen Angestellten aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Der Tankstellen-Mitarbeiter habe ihm das zunächst verweigert. „Daraufhin zog der Täter ein Messer und bedrohte den Angestellten aus kurzer Distanz“, erklärt die Polizei. Der 32-Jährige habe daraufhin die Kasse geöffnet. „Der Täter griff in die geöffnete Kassenschublade, entnahm die Geldscheine und entfernte sich sodann über das Tankstellengelände in unbekannte Richtung“, schildern die Ermittler das weitere Vorgehen. Bei der Tat habe der Mann vermutlich mehrere hundert Euro erbeutet. Die Bediensteten seien nicht verletzt worden und hätten unmittelbar die Polizei informiert.

Der Täter ist geflohen und immer noch flüchtig. „Die sogleich eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bisher ohne Erfolg“, erklären die Ermittler am Tag nach der Tat.

Die Täterbeschreibung

Der Täter ist laut den Geschädigten etwa 25 bis 35 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß. Der Mann sei schlank und habe weiße Hautfarbe. Der Täter habe eine dunkle schwarze oder blaue Wollmütze, schwarze Oberbekleidung – einen Kapuzenpulli oder eine Weste – sowie eine dunkle Hose getragen. Zudem habe er einen blauen Mundschutz getragen und Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen.

Polizei sucht Zeugen

Noch während der Tat hat laut Polizei ein zurzeit nicht bekannter Mann die Tankstelle betreten, um Waren einzukaufen. Erst nach der Flucht des Täters, als der Kunde habe bezahlen wollen, hätten die Geschädigten ihn über die Tat informiert. Der Kunde habe zuvor offenbar nicht realisiert, was sich in der Tankstelle abgespielt habe. Nachdem der Kunde bezahlt habe, habe er die Tankstelle verlassen. „Näheres ist zu dieser Person nicht bekannt“, erklärt die Polizei. Sie bittet den Mann, sich mit der Kripo in Trier in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet zudem die Insassen eines Autos, sich bei der Kripo in Trier zu melden. Denn der mutmaßliche Täter sei unmittelbar an einem Fahrzeug vorbeigelaufen, das zum Zeitpunkt von dessen Flucht das Tankstellengelände befahren habe. „Von der Tat dürften die Insassen keine Kenntnis haben, möglicherweise können sie jedoch etwas zum Täter und seinem Fluchtverhalten aussagen“, erklärt die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Nissan Micra gehandelt hat.

Tankstelle hat große Bedeutung für Karthaus

Für das Konzer Wohngebiet Karthaus ist die Tankstelle der einzige verbliebene Nahversorger im Viertel. Die Station hat an Wochentagen von 6 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 7 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Etliche Kunden aus dem Viertel kaufen dort beispielsweise Brötchen oder Brot, weil es keinen Bäcker in Karthaus gibt. Deshalb ist die Frequenz von Fußgängern auf dem Gelände höher als an vergleichbaren Tankstellen.