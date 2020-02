Kostenpflichtiger Inhalt: Das Warten aufs nächste Unwetter : Angst vorm Sturm nach dem Hochwasser – Aussichten für den Raum Konz-Saarburg-Kell

Das Hochwasser hat sich zurückgezogen bei schönstem Wetter sind an der Saarmündung schon wieder Angler unterwegs. Foto: Christian Kremer

Konz/Saarburg Nach der harten Arbeit in den vergangenen Tagen können sich die Einsatzkräfte ausruhen. Die Geschädigten nutzen die Pause, um Bilanz zu ziehen. Allerdings könnte die Ruhe von kurzer Dauer sein.

Die Sonne strahlt am Mittwochmittag. Die Spuren des Unwetters und des Hochwassers vom Dienstag fördert sie zutage – zum Beispiel das ganze Treibgut aus den Flüssen, das nun auf den Uferwegen und Böschungen liegen bleibt. Die Straßen, die wegen Überflutung gesperrt waren wie die K 133 zwischen Wiltingen und Konz, sind wieder befahrbar, aber die Radwege an Saar und Mosel bleiben teils auch am Mittwoch unpassierbar. Treibgut versperrt zum Teil den Weg, an anderen Stellen sind sie noch überflutet. Die Pegel der Flüsse sind zwar nicht mehr so hoch wie am Vortag, aber noch nicht auf Normalniveau (siehe Info). Die Einsatzkräfte bekommen erst mal eine Verschnaufpause, die vielleicht nur kurz bleibt.



Düstere Prognose Kreisfeuerwehrinspekteur Christoph Winckler freut sich im Gespräch mit dem TV, dass die Einsatzkräfte kurz durchschnaufen können. Richtung Wochenende rechnet er jedoch wieder mit mehr Arbeit. Gleich mehrere Wetterdienste melden Sturm und erneut Regen. Winckler zweifelt, dass die Pegel der Flüsse bis dahin soweit zurückgegangen sind, dass erneute Regenfälle sie nicht wieder anschwellen lassen würden. Und: „Wenn es stürmt, werden Bäume fallen.“ Weil der Boden so weich sei, hielten die Wurzeln nicht im Boden. Die Situation sei angespannt wegen der Wetteraussichten, sagt Winckler. Spätestens am Freitag müsse die Feuerwehr die Wetterlage noch einmal betrachten und einen Plan für mögliche Einsätze am Wochenende erstellen.

Info Höchststände an Mosel, Saar und Sauer Mosel in Trier: Der Höchststand wurde am Dienstag zwischen 18.45 und 20 Uhr gemessen mit 9,07 Metern. Im Lauf des Donnerstags soll der Pegel auf unter acht Meter fallen, vielleicht sogar auf 7,75 Meter. Saar in Fremersdorf: Die Saar hatte im saarländischen Fremersdorf, dem Saarburg am nächsten gelegenen Pegelmesser, hatte am Dienstag mit 5,10 Metern seinen Höchstpegel gegen 14 Uhr. Am Donnerstag wird ein Pegel zwischen 3,55 und 3,35 Meter erwartet. Sauer bei Rosport: Die Sauer führte gegen 18 Uhr am Dienstagabend 5,95 Meter Wasser. Bis Donnerstag soll der Pegel auf 4,05 bis 3,85 Meter fallen.

Dass Bäume wegen des weichen Bodens umkippen können, zeigt ein Beispiel aus dem Konzer Tälchen in Obermennig. Dort haben die Wurzeln eines größeren Nussbaums in dem durchnässten Boden den Halt verloren, so dass der Baum auf einen Zaun gestürzt ist. Ortsvorsteher Dieter Klever hat ein Foto des Baumes im Internet veröffentlicht.

Glimpflicher Ausgang In Konz-Ober­emmel hat die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag sieben Menschen aus einem Mehrfamilienhaus und den 2019er Jahrgang des Weinguts von Hövel vor den Wassermassen gerettet, die aus einem übergelaufenen Weiher ins Tal gestürzt kamen. Winzer Max von Kunow sagt am Tag nach dem Hochwasser: „Mir wird erst jetzt bewusst, wie glimpflich wir davongekommen sind.“ In dem Weingut stand der gesamte Keller unter Wasser. 25 000 Liter Wein seien in Gefahr gewesen. Von Kunow schätzt deren Wert auf 500 000 Euro. Er sagt: „Wir sind der Feuerwehr mehr als dankbar.“ Sehr professionell habe sie schnell eingegriffen. Dabei ging es nicht nur darum, das Wasser, das bis zu einem Meter hoch im Keller stand, hinauszupumpen. Der benachbarte Ölkeller mit einem 10 000-Liter-Tank aus Stahl, abgetrennt mit einer Stahltür, habe bis zur Decke unter Wasser gestanden. Der Gefahrstoffzug war deshalb im Einsatz. Öl lief nicht aus, auch das hätte ansonsten den Wein zunichte machen können.

Von Kunow sieht weiteren Unwettern gelassen entgegen. Er sagt: „Die Ursache des Hochwassers wurde beseitigt, die Stadt hat schnell reagiert.“ In Oberemmel war ein Teich über die Ufer getreten und das Wasser in einen Bach gelaufen. Dort hatte sich um einen Weidenstamm ein Damm aus Gehölz gebildet, was zum Rückstau führte. Die Stadt hatte ein Unternehmen beauftragt, den Unrat zu beseitigen.

Dankbar ist von Kunow den vielen Menschen, die gestern ihre Hilfe angeboten haben und auch seinem Nachbarn Moritz Gogrewe. Der hatte seine Leute alarmiert. Von Kunow: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber Familie Gogrewe ist richtig geschädigt.“ Ihre Wohnung war komplett mit Wasser vollgelaufen. Gestern wurde sie bereits ausgeräumt. Die Familie kann glücklicherweise zunächst in eine Nachbarswohnung, die noch für ein paar Wochen leer steht, umziehen (der TV berichtete).

Ein Traktor befreit den Saar-Radweg bei Konz-Könen von Schlamm und Wasser. Foto: Christian Kremer