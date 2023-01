Anklage : Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht – Damals 37-Jähriger soll Feuer im Konzer Tälchen gelegt haben

Die Feuerwehr musste mehrfach zu Bränden im Konzer Tälchen ausrücken. Foto: TV/Agentur Siko

Konz/Trier Nach einer Serie von Flächenbränden in Niedermennig, Obermennig und Krettnach im August 2022 muss sich nun ein zum Tatzeitpunkt 37-Jähriger vor Gericht verantworten. Was ihm die Anklage vorwirft.

Der 21. August 2022 ist vielen Feuerwehrleuten in Konz noch in Erinnerung. Sie müssen an diesem knochentrockenen Sonntag gleich zu vier verschiedenen Stellen im Bereich des Konzer Tälchens ausrücken, um Flächenbrände unter Kontrolle zu bringen: Mittags steht eine Wiese an der B 268 oberhalb von Konz-Krettnach in Flammen, vier Stunden später brennt es an mehreren Stellen in Niedermennig und Obermennig auf Wiesen und im Wald. Weil die Wehrleute beherzt eingreifen, können sie verhindern, dass es zu einem großen Waldbrand kommt. Am gleichen Tag nimmt die Polizei einen 37-Jährigen fest, der die Feuer gelegt haben soll. Der Haftrichter erlässt einen Tag später einen Haftbefehl. Der Mann komme aus der Region. Er werde verdächtigt, sechs Brände gelegt zu haben, heißt es am 23. August. Es handele sich um einen Wiederholungstäter. Seit seiner Festnahme sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Was die Staatsanwaltschaft Trier dem Mann vorwirft

Auf TV-Nachfrage erläutert der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier jetzt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten inzwischen Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Trier wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung erhoben habe. „Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend des 21. August 2022 an vier verschiedenen Stellen in den Ortslagen Krettnach, Obermennig und Niedermennig jeweils Wald- und Flächenbrände gelegt zu haben“, sagt Fritzen. Es seien jeweils Wald- oder Grünflächen in der Größe zwischen 80 und 200 Quadratmetern in Brand geraten. „Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden“, sagt Fritzen.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen bestehe der hinreichende Verdacht, dass der Angeklagte aufgrund einer psychischen Störung vermindert schuldfähig sei. In der Hauptverhandlung, die laut Fritzen Ende März beginnt, werde daher im Falle einer Schuldfeststellung auch die Frage einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu prüfen sein.

Fritzen betont: „Soweit es im engen zeitlichen Zusammenhang mit den Bränden vom 21. August 2022 zu weiteren Wald- und Flächenbränden in der Umgebung kam, hat sich im Rahmen der Ermittlungen kein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben.“ Damit spielt der Chefermittler auf die weiteren Brände an dem Sonntag im August 2022 im Konzer Tälchen an, die nicht aufgeklärt werden konnten.

Mehrere Feuer im Konzer Tälchen

Die Brandstiftungen waren nicht die einzigen Feuer, zu denen die Einsatzkräfte in Konz in den trockenen Sommermonaten 2022 ausrücken mussten. Sie wurden etliche Male zu Flächenbränden gerufen. Unter anderem brannten am 24. und 25. Juli sowie am 5. August im Konzer Tälchen jeweils Dutzende Rundballen. Auch da lag der Verdacht einer Brandstiftung auf der Hand. Aufgeklärt wurden diese Fälle bisher aber nicht. Hinzu kommen Brände mit anderen Ursachen, zu denen die Feuerwehren ausrücken mussten. Wehrleiter Mario Gaspar sprach nach den Bränden, die der Beschuldigte im aktuellen Verfahren gelegt haben soll, davon, dass die Einsatzkräfte in der Verbandsgemeinde Konz angesichts der zahlreichen Brände langsam müde würden.

Schon nach der Festnahme hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen Wiederholungstäter handele. Der zum Tatzeitpunkt 37-Jährige wurde demnach schon 2002 und 2014 wegen Brandstiftung und weiterer Delikte zu Freiheitsstrafen verurteilt. 2002 hat das Gericht demnach zudem angeordnet, dass der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werde.