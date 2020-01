Gedenken : Von Herzenskälte und Rachegelüsten

Hinzert-Pölert Anlässlich der Befreiung Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 hat der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert zu einem Zwei-Mann-Theaterstück eingeladen.

Die Bühne mitten im Zuschauerraum schafft Nähe – zu den Darstellern wie zum Geschehen, das Jahrzehnte zurückliegt. Die beiden Akteure kommen sich hingegen nur anfangs nahe auf den wie Laufstege durchs Publikum führenden Wegen. Ihre in Briefwechseln belegte Freundschaft endet erschreckend schnell und zieht den Tod zweier Menschen nach sich. Martin, dargestellt von Michael Raphael Klein, kehrt nach Jahren in Amerika 1932 zurück nach Deutschland, wo er sich bald distanziert von seinem jüdischen Geschäftspartner Max (Manuel Klein). Der Skeptiker Martin wandelt sich zum Nationalsozialisten und Verehrer von Adolf Hitler und verweigert Max’ Schwester, mit der er einst liiert war, die Hilfe, als diese vor der SA flüchten muss und bei Martin Schutz sucht. Max verfolgt einen Racheplan.

Etwa 150 Besucher des Theaterstücks „Empfänger unbekannt“ erlebten das in einer Art Zeitraffer in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Anlässlich der sich zum 75. Mal jährenden Befreiung Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 lud der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert in die Gedenkstätte ein.