Verkehr : Zu viele Raser machen zu viel Lärm

„Wir sind seit Anfang September dabei, Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt Konz vorzunehmen“, sagt Stadt-Sprecher Michael Naunheim. In den Sommerferien sei nicht gemessen worden, auch nicht in den Herbstferien. Aber, sagt Naunheim: „Die Wiltinger Straße steht noch auf der Liste der Straßen, in denen diese Messungen noch durchgeführt werden müssen.“ Es wird noch um etwas Geduld gebeten.