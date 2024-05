Dauerbaustelle oder Lager? Anlieger in Konz sind genervt von Dauerlärm und Staub

Christa Martin und Alfred Zehren leben am Rand des Wohngebiets Berendsborn. Die Lage neben einer Wiese mit vereinzelten Streuobstwiesen am Rand der Stadt Konz ist eigentlich sehr idyllisch – wäre da nicht der Platz, der zurzeit als Baulager dient. Dort lagern laut den Anliegern, deren Aussagen von drei weiteren Nachbarn unterstützt werden, seit Längerem nicht nur Baumaschinen für unterschiedliche Arbeiten an Straßen in dem Wohngebiet, sondern es wird an dieser Stelle teils auch lautstark gearbeitet.