Konz-Obermennig : Anwohner und Polizei klagen über Autofahrer im Konzer Tälchen

Konz-Obermennig Die Ortsdurchfahrt in Konz-Obermennig, die L 138, ist zurzeit stellenweise gesperrt. Eine Baufirma braucht den Platz, um das Neubaugebiet Hinter Mennig zu erschließen, in dem elf Baugründstücke entstehen sollen.

Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, stellt sich hingegen hinter die Anwohner. Er erklärt, dass das gesamte Wohngebiet nur für Anlieger freigegeben sei. Autofahrer ohne Anliegen – dazu gehören zum Beispiel Besuche bei Bewohnernern der betroffenen Straßen – dürften nicht durchfahren. Trotzdem sind dort so viele Autofahrer entlanggefahren, dass sich einige Anlieger darüber beschwert haben. „Die Polizei hat wiederholt die Durchfahrt in Obermennig kontrolliert, ohne dass der Verkehr dadurch spürbar abgenommen hat“, sagt Lahr. Etwa 150 Autos seien überprüft, und etliche Verwarnungen ausgesprochen worden. Die Beamten hätten festgestellt, „dass viele Autofahrer die aufgestellten Verkehrszeichen offensichtlich nur als „bessere Empfehlung“ wahrnehmen und keine Verpflichtung sehen, sich daran zu halten“. Das ganze sei offensichtlich auf die mangelnde Bereitschaft der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen, bestehende Regelungen zu akzeptieren. „Mit welcher Ignoranz an den Verbotsschildern vorbeigefahren wird, ist schon erschreckend“, betont Lahr. Wer sich nicht an das Durchfahrtsverbot halte und erwischt werde, müsse mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen.