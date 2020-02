Musik : Jetzt anmelden für Keyboardklasse an der Realschule plus Konz

Konz Eine Keyboardklasse bietet die Realschule plus in Konz für Schüler der zukünftigen fünften Klassen im neuen Schuljahr 2020/21 an. Für diese Klasse, in der im Musikunterricht eine Ausbildung am Keyboard sowie am Cajon ermöglicht wird, sind noch Plätze frei.



Musikalische Vorkenntnisse sind laut Schule nicht erforderlich.

Die Vermittlung musikalischer Fertigkeiten leiste einen unschätzbaren Wert für die Entwicklung der Kinder. Das gemeinschaftliche Musizieren stärke die Klassengemeinschaft und wirke sich nachweisbar positiv auf das Lernverhalten aus, heißt es dazu in einer Mitteilung der Schule.