Klein gegen Groß : Zehnjährige gewinnt Fernsehduell

Annika Fischer und ihr Duell-Partner in der Sendung „Klein gegen Groß“, Bischof Ulrich Neymayr sowie Moderator Kai Pflaume. Foto: NDR/Thorsten Jander

Saarburg/Berlin (mai) Glückwunsch! Annika Fischer, die zehnjährige Großnichte der letzten Glockengießer der Familie Hausen-Mabilon in Saarburg, hat das Duell gegen den Erfurter Bischof in der Sendung „Klein gegen Groß“ am Samstag souverän gewonnen.

