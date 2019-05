Judenfeindschaft hat als Vorurteil, Diskriminierungsstrategie und Verfolgung eine lange Tradition. Der Holocaust war Höhepunkt, aber nicht das Ende des Ressentiments. Derzeit wird wieder ein „Neuer Antisemitismus“ beklagt, es sind jedoch die alten Feindseligkeiten der Ausgrenzung. red

Antisemitismus ist aber auch nicht nur Domäne der Rechtsextremen und Neonazis oder unter Muslimen verbreitet.

Das Autorengespräch „Antisemitismus: Präsenz und Tradition eines Ressentiments mit Wolfgang Benz findet am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, in derKulturGießerei in Saarburg statt.