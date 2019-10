Feier : Apfelfest an Talbachhütte im Mannebachtal

Tawern Der Kulturverein Tawern bietet am Sonntag, 6. Oktober, beim Kelterfest an der Talbachhütte frischen Apfelmost an. Die Äpfel werden an der Hütte im Mannebachtal bei Tawern ab 14 Uhr frisch gekeltert.

