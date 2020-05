Gag zur Hexennacht : Irsch, Traumfabrik an der Saar

Irsch Wie in Hollywood prangt der Ortsname in weißen Lettern weithin sichtbar über dem Dorf. Aus dem Gag zur Hexennacht könnte eine dauerhafte Einrichtung werden.

Im alten Steinbruch hoch über Irsch haben Unbekannte in der Hexennacht fünf große weiße Buchstaben an einem Felsen befestigt. I R S C H prangt dort nun weithin sichtbar – ähnlich wie der berühmte Hollywood-Schriftzug in den Hügeln des Stadtteils von Los Angeles, in dem die amerikanische Filmindustrie zu Hause ist. Noch im Hellen mussten die Hexen mit ihrem Werk in Irsch beginnen, wie Einheimische beobachtet haben. Denn das Terrain, auf dem sie tätig waren, ist nicht ganz ungefährlich – noch dazu bei Regen, von dem es in der Hexennacht reichlich gab. Wer diese Hexen tatsächlich waren, war vom Dorf aus nicht zu erkennen. Und so wurde kurz nachdem sie ihr Werk vollendet hatten, wild spekuliert und telefoniert, wie Kai Kirchen, Schriftführer des Irscher Jugendclubs, berichtet. Auch er wurde angerufen. Doch kann er nicht sagen, wer hinter dem Gag steckt. „Ich habe lediglich eine Ahnung, wer es sein könnte“, sagt der Irscher. Junge Leute sollen es gewesen sein. Und ihnen sei es wohl darum gegangen, ein positives Zeichen zu setzen: „Hier sind wir aufgewachsen, hier wollen wir auch bleiben.“ Allein zwei Stunden soll das Aufbauen des Schriftzugs dem Vernehmen nach gedauert haben.