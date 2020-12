Infrastruktur : Der Platz am Bach nimmt Form an

Der Platz am Bach nimmt Form an

Saarburg Der Grillplatz und das hölzerne Spielschloss stehen bereits. Am Leukbach hinter der Saarburger Stadthalle gehen die Bauarbeiten für den neuen Mehrgenerationenplatz zügig voran.

Wenn man dieser Tage über den Cityparkplatz geht, fällt einem sofort die Baustelle am Rande ins Auge. Dort stehen Baumaschinen, und Erdhaufen türmen sich. Eine große Holzburg überragt das Gelände an der Leuk neben dem Haus der Vereine, der ehemaligen Kita. Dort entsteht ein Mehrgenerationenplatz, der Treffpunkt für alle Altersgruppen mit Möglichkeiten zum Spiel, Bewegung und Ruhe werden soll.

Der Mehrgenerationenplatz am Saarburger City-Parkplatz schlägt mit 153 000 Euro zu Buche. Davon wurden 100 000 Euro Zuschuss aus europäischen Leader-Mitteln finanziert.

Die Bauarbeiten liegen laut Auskunft der Stadtverwaltung im Plan. Der Grillplatz ist fertiggestellt, die Senioren-Fitnessgeräte und die Kleinkind-Rutschanlage sind aufgebaut, und die Fallschutzmatten an den Geräten werden gerade ausgelegt. Noch in diesem Jahr werden die restlichen Arbeiten für das Projekt ausgeschrieben. Die Stadtspitze kann auf die einmütige Unterstützung des Saarburger Stadtrates setzen. Neben der CDU-Mehrheit ist auch die Opposition mit im Boot, alle Grundsatzbeschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Im Januar 2017, in der vorherigen Legislaturperiode, hatte die SPD das Vorhaben, das Kita-Gebäude und das Außengelände umzunutzen, zunächst noch skeptisch gesehen und sich im Haupt- und Finanzausschuss enthalten beziehungsweise dagegen gestimmt. Diese „mangelnde Unterstützung“ hatte Unmut bei der CDU ausgelöst. Es seien damals Fragen bezüglich der Folgekosten aufgetreten, später im Stadtrat habe man aber zugestimmt, sagt der heutige Fraktionsvorsitzende der SPD, Manuel Müller. Diese Ratsfraktion stehe jedenfalls voll hinter dem Projekt. Diese Unstimmigkeiten, die sich auch in einigen geharnischten Kommentaren bei Facebook gezeigt hatte, haben die Fraktionen mittlerweile im Gespräch geklärt, sagen die Beteiligten auf Nachfrage des TV übereinstimmend. Man ziehe an einem Strang, hieß es.