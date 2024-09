Neuer Bahnsteig Arbeiten für Weststrecke: So sieht es am Haltepunkt Kreuz Konz aktuell aus

Seit Anfang August ist der Haltepunkt Kreuz Konz eine Baustelle. Der kleine Parkplatz vor der Granabrücke, die den Verkehr vom Luxemburger Damm über die Gleise in die Konzer Innenstadt bringt, ist gesperrt. Die Fläche dient als Baulager. An der Einfahrt hängt ein Schild, dass es an dem Umspannwerk in der Alten Römerstraße alternative Parkfläche gebe. Auf den Gleisen und daneben sind schwere Baumaschinen im Einsatz, um einen zweiten Bahnsteig zu bauen. Wer aus Richtung Innenstadt die Rampe zum Bahnsteig hochgeht, muss sich den Weg zeitweise mit Baumaschinen teilen, die Material zu den Gleisen bringen. Der Weg ist dadurch zum Teil verschmutzt.