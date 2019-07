Kinderbetreuung : Ersehnter Kita-Ausbau beginnt im Herbst

Vorerst wird ein Teil der Kita-Kinder in Könen noch in den Containern an der Grundschule betreut. Foto: TV/Christian Moeris

Konz-Könen Die Menschen im Konzer Stadtteil Könen warten schon länger darauf, dass die Stadt den Kindergarten im Ort erweitert. Im vierten Quartal soll es nun nach komplizierten Planungen endlich mit den Bauarbeiten losgehen.

Der größte Konzer Stadtteil, Könen, ist in den vergangenen Jahren noch größer geworden. Die 88 Baugrundstücke im Neubaugebiet Pferdsgarten waren nach kurzer Zeit verkauft, und die meisten Häuser stehen inzwischen. Außerdem sind im Ort mehrere alte Einfamilien-Häuser abgerissen worden. Investoren haben Mehrfamilienhäuser gebaut. Viele junge Familien sind neu nach Könen gekommen. Der Grund für den Trend: Die Ortsumgehung Könen hat einen Großteil des Verkehrs aus dem Ort herausgezogen. Könen ist nach der Freigabe der neuen Straße im August 2017 ruhiger und dadurch viel attraktiver geworden als noch vor wenigen Jahren (der TV berichtete mehrfach).

Die Kehrseite der Medaille: Die Stadt Konz muss viel Geld in die Hand nehmen für die Infrastruktur. Sowohl die Grundschule muss wegen der zusätzlichen Kinder im Ort um- und ausgebaut werden als auch die Kita. Während über das Sanierungsprojekt an der Grundschule nur wenig bekannt ist, außer dass es sehr teuer wird, wird das am Kindergarten endlich konkreter: Laut Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung, befindet sich die Stadt im Rahmenterminplan, „der eine Vergabe im dritten und einen Baubeginn im vierten Quartal 2019 vorsehe.

Info Vielleicht als Zweittext statt als Infobox: Rund um Konz werden weitere Kitas ausgebaut Das neue Kita-Zukunftsgesetz bringt aus einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von sieben Stunden sich. Deshalb muss folgerichtig auch ein Mittagessen angeboten werden. Michael Naunheim, Pressesprecher der Konzer Verwaltung weist auf die Folgen für die Kommunen hin: Viele Kitas müssten zum Beispiel technisch und baulich umgerüstet werden. Es würden zum Beispiel größere Küchen notwendig. „Derzeit prüfen wir alle kommunalen Kitas und Kitas bei denen eine kommunale Bauträgerschaft besteht auf notwendige Änderungen“, sagt Naunheim. Es gibt aber auch weitere Kita-Ausbaupläne und -arbeiten in der Verbandsgemeinde. Im Konzer Stadtteil Oberemmel werde entsprechend dem festgestellten Bedarf ein weiterer Gruppenraum (45 Quadratmeter) sowie die benötigten Nebenräume geschaffen. Die Küchengröße werde mit Blick auf das Kita-Zukunftsgesetz angepasst. „Aktuell sind wir in der Planungsphase“, sagt Naunheim. „Wir rechnen mit einer etwa 18-monatigen Bauphase.“ Eine weitere größere Maßnahme ist die geplante Sanierung der Kita Lorenz-Kellner im Stadtteil Karthaus: Dort steht eine „Erweiterung mit dringend benötigten zusätzlichen Nebenräumen“ an. Noch in diesem Jahr soll der Planungsauftrag vergeben werden. In Nittel wird zurzeit das alte Pfarrhaus saniert und als Kita umgestaltet. Dort stehen die Arbeiten laut der Konzer Verwaltung kurz dem Abschluss. „Hier wurden zwei Gruppenräume sowie das notwendige Nebenraumprogramm geschaffen“, sagt Naunheim. „Darüber hinaus steht auch die Dachsanierung des Kita-Haupthauses im ersten Quartal 2019 an. Die Kosten dafür liegen bei etwa 400 000 Euro. In Pellingen werden zusätzliche Gruppen- und Nebenräume gebraucht. Weil das alte Gebäude nicht mehr den Anforderungen gerecht werde, soll ein neues Gebäude gebaut werden, erklärt Naunheim. „Bis zur Realisierung wird für eine zusätzliche Gruppe ein Ausweichquartier in der Grundschule geschaffen.“ Das soll bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs im August fertiggestellt sein. Die Kostenschätzung für das neue Gebäude liegt noch nicht vor.

So sei der Plan den Eltern der Kita-Kinder, die seit zwei Jahren zum Teil in Containern untergebracht sind, auch schon vorgestellt worden. „Die Architektenleistungen mussten aufgrund der hohen Baukosten aufwendig nach europäischen Vorgaben vergeben werden“, erklärt Naunheim. „Ein regionales Architekturbüro konnte den Zuschlag erhalten.“

Die Verwaltung gehe von einer zweijährigen Bauphase aus. Die Kosten für den Bau liegen bei 3,35 Millionen Euro. Dafür schafft die Stadt im Kita-Gebäude in Könen Platz für sieben Gruppen mit insgesamt 145 Kindern. „Außerdem befindet sich in der Kita eine integrative Gruppe der Lebenshilfe mit zehn Plätzen“, sagt Naunheim. Sieben Gruppen gibt es laut der Verwaltung wegen des Bedarfs schon jetzt in dem Kindergarten. Zurzeit werden vier der sieben Gruppen im bestehenden Kita-Gebäude betreut (80 Kinder).

Auch die Gruppe der Lebenshilfe mit zehn Kindern werde dort betreut. Drei weitere Gruppen mit 65 Kindern würden zurzeit provisorisch in Containern betreut, bis die Erweiterung der Kita abgeschlossen ist. Die Container wurden laut Naunheim im Februar und im April 2017 in Betrieb genommen. Sie befinden sich auf dem Gelände der Grundschule. Die Container hatte die Stadt zunächst vom Kreis Trier-Saarburg angemietet, der sie selbst eigentlich bei einer Firma für die Unterbringung von Flüchtlingen gemietet hatte, sie aber nach Rückgang der Flüchtlingszahlen doch nicht brauchte. Inzwischen habe die Stadt die Container selbst bei der Leihfirma angemietet, sagt Naunheim.