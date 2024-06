Straßenbau Warum sich eine Ministerin für die Ortsdurchfahrt Körrig interessiert

Die Ortsdurchfahrt von Merzkirchen-Körrig hat Sanierungsbedarf. Daran zweifelt niemand. Erstmalig taucht der Ausbau der K112/K123, wie die Kreisstraße abgekürzt heißt, schon 2020 im Kreisstraßenbauprogramm auf. 850.000 Euro sollten demnach, so berichtete es der Volksfreund Ende September 2020, in die Ortsdurchfahrt investiert werden. In einem weiteren Artikel über die Straße, der am 16. November 2020 im Volksfreund erschien, hieß es, dass der Ausbau im Jahr 2022 in Angriff genommen werden sollte.