Kostenpflichtiger Inhalt: Probleme am Schulzentrum : Millionen-Sanierung in Konz wird noch teurer

Das Gerüst sollte eigentlich schon im Herbst abgebaut werden. Doch auch bei der Sanierung der Außenfassade der Saar-Mosel-Halle in Konz gab es Probleme. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Die Erneuerung der Saar-Mosel-Halle läuft einfach nicht rund. Wann sie fertig wird, ist unklar. Lehrer und Schüler sind genervt. Die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt im Schulzentrum beginnen trotzdem Mitte Februar.

September 2019, Februar oder März 2020? Nun nennt der Kreis Trier-Saarburg gar kein Datum mehr dafür, wann die große Sporthalle im Saar-Mosel-Hallenkomplex am Konzer Schulzentrum wieder benutzt werden kann. Das Projekt stockt. Je länger es dauert, desto länger wird die Mängelliste am Gebäude. Und desto mehr steigern sich die Kosten für die Sanierung des kompletten Schulzentrums bis 2024. Inzwischen ist das teuerste Sanierungsprojekt des Kreises Trier-Saarburg bei 43,25 Millionen Euro angelangt. Der Betrag ist laut der Kreisverwaltung nur eine grobe Schätzung. Es sind aber schon wieder 250 000 Euro mehr als vor einem halben Jahr. Und es sind neun Millionen Euro mehr als bei der ursprünglich vorgelegten Schätzung vor Baubeginn im Jahr 2018. Da ging die Verwaltung von 34,4 Millionen Euro aus.



Gründe Martina Bosch, Pressesprecherin der Trier-Saarburger Kreisverwaltung, sagt: „Leider gibt es weitere Verzögerungen.“ Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Halle immer noch eingerüstet ist, obwohl das Gerüst im Herbst abgebaut werden sollte. Der Grund: „erhebliche Probleme mit dem Fassadenuntergrund“. In rund fünf Prozent der gesamten Fassadenfläche müsse zudem das schon eingebaute Dämmmaterial aufgrund von Witterungseinflüssen wieder ausgetauscht werden, sagt Bosch. Gerüchte, dass das falsche Material verbaut worden sei, bestätigt sie nicht. Der Kreis listet aber noch weitere Probleme auf: unerwartete Wasserschäden an bestehenden Leitungen, Brandschutzmängel an den Decken in den Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten. Damit seien zeitintensive Planungen und weitere Arbeiten in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Trockenbau notwendig gewesen. Auch der Einbau einer zuvor nicht eingeplanten Wasserenthärtungsanlage sei nötig gewesen.

Bosch spricht auch von „Schwierigkeiten mit einzelnen extern an der Planung Beteiligten“. Es habe Schwierigkeiten mit zeitlichen Abläufen und der Koordinierung der Arbeiten gegeben. Firmen seien zudem aufgrund von Verzögerungen und Verschiebungen nicht immer in voller Personalstärke vor Ort. Auch die aktuell hohe Nachfrage im Baugewerbe spielt laut Kreisverwaltung eine Rolle.

Info Wann die Cafeteria der Realschule plus öffnet Die Schul-Cafeteria der Realschule plus ist seit September bereit für den Betrieb. Es gibt auch schon einen Pächter, der das Mittagessen und Snacks für ältere Schüler und Lehrer bereitstellen soll. Allerdings läuft der Betrieb noch nicht. Laut Martina Bosch, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, gibt es noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Pachtkonditionen. Die Kreisverwaltung sei aber guter Dinge, dass die Angelegenheit nach der Karnevalszeit geregelt sei und dass die Cafeteria dann öffnen könne.



Externe Hilfe Der Kreis hat Ende August 2019 ein Büro aus dem Saarland mit der Projektsteuerung für den zweiten Bauabschnitt beauftragt. Nun soll dieses Büro laut Pressesprecherin Bosch zusätzlich die Restarbeiten an der Saar-Mosel-Halle koordinieren, Mängel erfassen und einen Terminplan für die Fertigstellung der Saar-Mosel-Halle erstellen. „Insgesamt haben wir bisher einen positiven Eindruck, was die Unterstützung des Bauherrn in Bezug auf Termineinhaltung und Sicherstellung der Qualität angeht“, sagt Bosch. Der zeitliche Ablauf werde noch abschließend festgelegt, deshalb nenne sie keinen neuen Endtermin für die Sanierung der Halle.

Zweiter Bauabschnitt Am zweiten Bauabschnitt, in dem zwei Gebäude mit 21 Unterrichtsräumen und einem Werkraum saniert werden, sollen die Arbeiter laut Kreisverwaltung zum Beginn der Winterferien am 17. Februar loslegen. Die wichtigsten Aufträge seien erteilt, sagt Bosch. Die ersten Firmen seien eingewiesen, und das Gymnasium habe mit dem Umzug in derzeit ungenutzte Räume der ehemaligen Hauptschule begonnen, führt die Kreissprecherin aus. „Nach den Winterferien wird dieses Gebäude komplett für den Unterricht genutzt.“

Wolfgang Leyes, Schulleiter des Gymnasiums, erklärt, dass rund 15 Klassen betroffen seien. Zwei davon seien schon in der ehemaligen Hauptschule, die anderen zögen nach und nach um. Der Hausmeister prüfe zuvor die Räume im Ausweichgebäude, um sicherzustellen, dass sie geeignet sind. Ein Werkraum für bildende Kunst sei ebenfalls umgezogen. Insgesamt sei das im zweiten Bauabschnitt nicht so problematisch. Aufwendiger werde das im nächsten Abschnitt, wenn Biologie oder Physikfachräume betroffen seien.

Eigentlich gehörte zu dem zweiten Abschnitt auch die Sanierung der Mehrzweckhalle des Gymnasiums. Diese Arbeiten wurden wegen der Verzögerungen an der Saar-Mosel-Halle jedoch zurückgestellt. So stünden den Schulen weiterhin zwei Hallen zur Verfügung, sagt Bosch.



Reaktionen der Schüler Die Abiturienten haben sich trotz der Ansage des Kreises, die Halle in Konz werde im Frühjahr fertig, schon im vergangenen Jahr darauf eingestellt, dass die Saar-Mosel-Halle nicht fertig wird. Die ehemalige Schülersprecherin des Konzer Gymnasiums und Abiturientin Annabelle Müller sagt auf TV-Anfrage: „Die Verzögerung war ja zu erwarten, und deshalb sind wir mit dem Abi-Ball ganz richtig in die Sporthalle der Wasserliescher Grundschule gezogen.“ Die Feier sei für Freitag, 27. März, geplant. Die Schüler, die 2021 Abitur machen, haben laut der Schulleitung ebenfalls schon angefragt, ob die Saar-Mosel-Halle im März 2021 für die Abifeier genutzt werden könne. Er habe ihnen keine Antwort geben können, sagt Schulleiter Leyes.



Lehrer und Schulleitung Unter den Lehrkräften am Schulzentrum ist die Rede vom „Hallendesaster“. Man sei „mittlerweile ziemlich angenervt“, heißt es aus Kreisen der Kollegien. Die Situation mit dem Sportunterricht in der Gymnastikhalle, die unterhalb der großen Sporthalle im gleichen Gebäudekomplex ist, werde langsam sehr schwierig. Auch diese Halle sei inzwischen eine halbe Baustelle. „Kabel hängen herum, Türen zu den Umkleidekabinen sind zerstört, es stinkt, und es ist sehr laut“, erklärt eine Lehrkraft. Die Lehrer seien frustriert, vor allem, weil ihnen eine zeitliche Beschränkung zugesichert worden sei. Der Inhalt des Sportunterrichts leide, weil die Möglichkeiten in der Gymnastikhalle sehr beschränkt seien und Ausweichmöglichkeiten fehlten.