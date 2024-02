Vollsperrung und Umleitung Kein Durchkommen für Autofahrer: Auf der Saarstraße in Konz legen bald Bauarbeiter los

Die Saarstraße in Konz ist eine Buckelpiste, der daneben liegende Saar-Radweg in Richtung der Stadtteile Filzen und Hamm ebenso. Das haben die Stadt Konz und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) schon lange erkannt. Die Pläne für den Ausbau haben sie schon oft präsentiert. Doch am Montag, 19. Februar, sollen die Ausbauarbeiten endlich beginnen.