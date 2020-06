Ratssitzung : Auf dem Weg zu 20 neuen Baugrundstücken

Hentern Die Gemeinde Hentern schafft im Gebiet Wolfsgalgen mehr Platz für Bauwillige. Am Waldrand ist dafür ein Eingriff nötig.

Die Erschließungsarbeiten im Henterner Baugebiet Wolfsgalgen haben vor kurzem begonnen. 20 neue Bauplätze sollen laut Ortsbürgermeister Michael Marx in einem dritten und vierten Bauabschnitt entstehen. Die Vermarktung der Grundstücke zum Kaufpreis von 85 Euro pro Quadratmeter könne bald anlaufen, sagte Marx in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Sieben konkrete Interessenten gibt es bereits.“

Der Lauschterbach in Hentern ist vor ein paar Jahren renaturiert worden. Mit der Ausführung der Arbeiten ist der Gemeinderat jedoch bis heute nicht zufrieden. In ihrer jüngsten Sitzung machten die Ratsmitglieder deutlich, dass bereits im Herbst 2018 festgestellte Mängel durch die beauftragte Firma nie behoben worden seien. Eine bis Februar 2020 gesetzte Frist sei inzwischen verstrichen. Der Rat forderte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell auf, sich mit Nachdruck um die Erledigung der Arbeiten zu kümmern oder entsprechende Regressansprüche zu stellen.

Wie Ortschef Marx erläuterte, haben die Grundstücke im Norden des Baugebiets laut Forstbehörde keinen ausreichenden Abstand zum angrenzenden Staatswald. Die Häuser dort würden in jedem Fall innerhalb der „Baumfallzone“ von etwa 35 Metern stehen. Eine Gefahr durch umstürzende Bäume könne daher nicht ausgeschlossen werden. Die künftigen Wohngebäude in ausreichendem Abstand zu errichten, sei jedoch aufgrund der Form und Lage des Baugebiets nicht möglich, so die Argumentation des Forstamts.

Die Behörde, schilderte Marx weiter, komme der Gemeinde jedoch entgegen und biete eine Lösung an. Demnach sollen am Waldrand auf einer Fläche von 150 Metern Länge und etwa 20 Metern Tiefe potenzielle „Gefahrenbäume“ entfernt werden. Im Anschluss soll mit Hilfe von Sträuchern und kleineren Bäumen der Waldrand wieder neu aufgebaut und gestaltet werden. Um den Bereich vor Wild zu schützen, schlägt der Forst einen Zaun vor. Kosten: insgesamt rund 9000 Euro. Zudem soll in alle Grundstückskaufverträge für Parzellen am nördlichen Waldrand eine Haftungsverzichtserklärung gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz aufgenommen werden.