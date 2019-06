Aufarbeitung : Arbeiter verschüttet und getötet: Auftakt in Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Arbeiter verschüttet und getötet: Auftakt in Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Saarburg/Temmels Ein Unternehmer aus dem Kreis Trier-Saarburg muss sich ab dem heutigen Dienstag vor dem Amtsgericht Saarburg. Auf einer seiner Baustellen ist im vergangenen Jahr ein Mensch bei arbeiten in einer Baugrube gestorben.

Das Drama ereignete sich am 30. Mai 2018. Ein Arbeiter hob laut dem damaligen Polizeibericht auf dem Gelände des Temmelser Schlosses einen Graben für den Anschluss von Entsorgungsleitungen aus. Während ein Mann in der Grube stand, kam ein weiterer Arbeiter hinzu, um seinem Kollegen Werkzeug zu reichen. Dabei sackte das Erdreich neben der Baugrube ab.

Der oben stehende Arbeiter fiel in die Grube. Durch nachbrechendes Erdreich seien die beiden Arbeiter verschüttet worden. Weitere Arbeiter, die ebenfalls auf dem Gelände tätig waren, befreiten die beiden Kollegen. Schnell rückten auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein luxemburgischer Hubschrauber an. Allerdings war der eine Arbeiter so schwer verletzt, dass er einen Tag später starb.