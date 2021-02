PELLINGEN : Euphorie statt Pandemie

PELLINGEN Frohsinn digital und weltweit: Karnevalsgesellschaft Pellinger Krääscherten 1996 präsentiert ihre Kappensitzung via Internet. Die Fans – sogar aus den USA – waren begeistert.

Mit „Et ess kään Fösend enn der Hall, denn et ess Corona iwwerall“ hat die Karnevalsgesellschaft Pellinger Krääscherten ihre Session überschrieben. Dieser Verein hat am Samstagabend als einer der ersten seine Alternative zur Präsenz-Kappensitzung im Internet präsentiert. Regional und international fand diese Art Karneval zu feiern positive Resonanz.

Was Vorsitzender Jan Sokolowski am nächsten Morgen auf seinem Smartphone vorfand war überwältigend: „Wir haben nur Lob bekommen, nicht nur aus der Region, auch aus vielen deutschen Städten und sogar aus den US-Bundesstaaten Virginia und Colorado.“

Vereinspräsident: Jan Sokolowski; Sitzungspräsident: Niklas Peters; Siebenerrat: Jörg Franzen, Markus Müller, Benedikt Schettgen, Markus Schmitt, Axel Pütz, Günter Traut; Technik: Tim Lorenz; Krääscherten-Clown: Sigrid Berna-Lauer; Funkenmariechen: Sophia Mich; Gesangsduo: Julia und Selina Michels; an der Krääscherten-Theke: Maren Steier, Christin Pütz; Gesang „Skandal dank Covid“: Edith Schmidt, Karin Annen, Iris Willger, Sandra Haas-Willems; die Schlümpfe: Jan Sololowski, Kevin Wagner; Pellinger Jungen: Niklas Peters, Philipp Stüber.

Rund 230mal ist der Zugangscode für das virtuelle Fastnachtsvergnügen verkauft worden. Vorsitzender Sokolowski schätzt, dass jeweils mindestens drei „Digitalnarren“ zugeschaut haben. Die Reaktionen gehen von Gratulationen, über Tränen gelacht bis zum Lob für die Arbeit, die sich der Verein machte, der seit Oktober an diesem Projekt gearbeitet hat.

Diese vier Stunden Karnevalsunterhaltung haben richtig begeistert. In der Eröffnung sagt Sitzungspräsident Niklas Peter: „Wir sagen digital Helau und wollen so ein Zeichnen setzen.“ An markanten Punkten Pellingens wurden die einzelnen Nummern angesagt.