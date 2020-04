Abfall : ART will Wertstoffhöfe nach Ostern wieder öffnen

Trier Derzeit sind die Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) in der Region Trier wegen des Coronavirus geschlossen. Nach Ostern sollen sie wieder für Privatanlieferer geöffnet werden – sofern es die personellen Ressourcen dann immer noch zulassen.

Am 23. März hat der ART die Wertstoffhöfe und EVZ’s für Privatanlieferungen geschlossen. Grund war, dass sich lange Schlangen an den Entsorgungsstellen gebildet hatten und laut ART-Sprecherin Kirsten Kielholtz auch die Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Auf der Internetseite des Zweckverbands heißt es: Abteilungsleiter Tobias Elsen erklärt: „Wir können verstehen, dass die Menschen das gute Wetter und die freie Zeit nutzen, um in Haus und Garten aufzuräumen“. „Allerdings ist dies in der aktuellen Situation nicht förderlich.“ Menschenansammlungen seien zu vermeiden und das öffentliche Leben auf das Nötigste zu reduzieren. Zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter sehe sich der ART daher gezwungen, die Annahme von Privatanlieferungen zunächst einzustellen.“