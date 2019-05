Jugendarbeit : Wählen für Anfänger

Info

(cweb/kaf) Junge Menschen unter 18 Jahren für Politik und Demokratie zu interessieren und ihnen eine Möglichkeit zur politischen Meinungsbildung zu geben – das sind zentrale Ziele der sogenannten U18-Wahl. Am Freitag, 17. Mai, waren Jugendliche deutschlandweit aufgerufen, probeweise ihre Stimmen zur am 26. Mai stattfindenden Europawahl abzugeben. Dazu wurden in Schulen und Jugendeinrichtungen Wahllokale eingerichtet, in der Region unter anderem in Konz, Saarburg und Hermeskeil. An der IGS Hermeskeil beteiligten sich laut Dominic Krämer, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Hermeskeil, 207 Schüler. In Konz haben 149 Jugendliche in der Realschule plus oder im Haus der Jugend abgestimmt. In Saarburg waren es 567 Schüler, die im Jugendzentrum, am Gymnasium, in der Realschule plus oder an der BBS Geschwister-Scholl-Schule abgestimmt haben. „Man hat gesehen, dass das Interesse da war und die Jugendlichen im Wahlbüro miteinander diskutiert haben“, sagt Krämer. „Das war unser Ziel.“