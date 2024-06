Medizinische Versorgung Dr. Wiss will in Rente: Was das für den Arztsitz in Wasserliesch bedeutet

Parkplatznot wie an vielen Arztpraxen in Trier, Saarburg oder Konz gibt es bei Dr. Frank Wiss nicht. Seine Landarztpraxis liegt am Ortsrand von Wasserliesch. Dort hat er Anfang der 1990er Jahre zusammen mit seiner damaligen Ehefrau ein Wohnhaus samt Praxis gebaut. Doch jetzt will sich der Mediziner, der seit 1993 in Wasserliesch wohnt und arbeitet, Schritt für Schritt zurückziehen. „Ich bin müde“, sagt der 66-Jährige.