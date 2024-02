Papiertüten für den guten Zweck Geschäftsfrau mit großem Herz – wie sich Astrid Graf aus Schillingen für Nestwärme und krebskranke Kinder einsetzt

„Natürlich, lecker, hausgemacht“ – so wirbt Astrid Graf für die Köstlichkeiten, die sie in ihrem Lädchen Astrids Allerlei in Schillingen anbietet. Aber nicht nur durch Lebensmittel mit außergewöhnlichen Zutaten und Geschmacksrichtungen macht sie von sich reden. Aus alten Kalenderblättern bastelt sie Geschenktaschen, deren Verkaufserlös an Nestwärme in Trier und die Kinderkrebsstation der Universitätsklinik im saarländischen Homburg fließt.