Offenes Atelier : Kunstraum öffnet seine Türen in Konz-Oberemmel

Konz Nach den Künstlerbegegnungen in Polen öffnet die an der Ostsee in Polen geborene Künstlerin Hanna Trampert am Sonntag, 11. August, von 12 bis 17 Uhr ihr Atelier Kunstraum in Konz-Oberemmel, Am Rosenberg 36, für Besucher.