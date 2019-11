Musik : Atemberaubende Melodien

Tawern Begeisterte Zuschauer feiern das Jahreskonzert des Musikvereins Lyra in Tawern. Auch nachdem der letzte Ton verklungen ist, geht das Publikum nicht nach Hause.

„Enjoy the Music. Genieße die Musik!“ so hieß das Motto des Abends. Und das taten die mehr als 250 Besucher beim Jahreskonzert des Musikvereins Lyra in der ausverkauften Tawerner Turnhalle.