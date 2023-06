Straßensanierung Auch der Rest der Brückenstraße wird saniert

In Richtung Bahnhofstraße gesehen wird die Fahrbahn rechts eng über einen 50 Zentimeter breiten Streifen mit Rinne an den Häusern entlanggeführt. Auf der Gegenseite entsteht neben der Fahrbahn ein zwei Meter breiter, gepflasterter Parkstreifen und daneben ein ebenso gepflasterter Gehweg. Alle dort vorhandenen Bäume sollen erhalten bleiben. Die Zufahrt zu Garagen wird durch entsprechenden Platz auf der Gegenseite berücksichtigt. Allerdings soll sich die Zahl der Außenstellplätze von heute 27 auf 22 verringern. In der Planung vorgesehen, aber noch beschlussmäßig für den Stadtrat zurückgestellt, ist eine größere Grünfläche im städtischen Eigentum an der Einmündung „Am Markt“. Noch hat sie die Stadt an Privathand verpachtet, aber die Boxleitner-Planung sieht dort eine öffentliche Grünfläche mit zwei Bänken vor.