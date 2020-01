Auszeichnung : Sie schenken der Gemeinschaft Zeit

Sie sind in vorbildlicher Weise ehrenamtlich im Dienste der Allgemeinheit tätig: Die mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichneten Bürger der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Foto: TV/Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Trier/Hermeskeil Das Land zeichnet Menschen aus, die sich über längere Zeit in ihren Gemeinden und Vereinen ehrenamtlich engagieren. Auf einen Schlag erhielten nun gleich 22 Bürger der Verbandsgemeinde Hermeskeil eine Ehrennadel.

Ehrenamt spielt im Landkreis Trier-Saarburg eine wichtige Rolle. So hat der Kreis Anfang Januar den Bürgerschaftspreis für ehrenamtliches Engagement verliehen. Auch das Land Rheinland-Pfalz vergibt Auszeichnungen an verdiente Bürgerinnen und Bürger in der Region.