Trinkwasser auf dem Marktplatz : Auf Knopfdruck: Gratis-Erfrischung

Wasserspender auf dem Marktplatz in Konz. Foto: Dieter Soltau Foto: Dieter Soltau

Konz (red) Stadtbürgermeister Joachim Weber hat vor wenigen Tagen ein Geheimnis gelüftet. Als er einen blauen Zylinder auf dem Marktplatz anhob, verriet er, was sich darunter versteckt hatte: „Hier, an dem Trinkwasserspender können sich Einheimische und Besucher in Zukunft kostenlos erfrischen und sich entweder Trinkwasser in eine Flasche füllen oder direkt am Wasserstrahl trinken.“