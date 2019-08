Kirche : Aufbau und Begleitung von spirituellen Gruppen

Hermeskeil Nach einem gut angenommenen Schnuppertag folgt ein Grundkurs zu diesem Thema – an zwei Wochenenden im Herbst.

Sicherlich gibt es im Hochwald schon einige Bibel- und Gesprächskreise oder Projekte, bei denen gute Erfahrungsräume für Spirituelles geboten werden. Aber vielleicht möchte der Ein oder Andere neue Initiativen oder Projekte in seinem Dorf anleiten und begleiten oder für bestehende Gruppen ein gutes Rüstzeug erwerben. Auch im Hinblick, dass die Hauptamtlichen in den Kirchen immer weniger werden, sind Engagierte vor Ort immer mehr gefragt. Über zwei Wochenenden werden erste Grundlagen vermittelt. Dabei geht es um Knowhow rund um geistliche Gruppenarbeit und Erleben und Erlernen von unterschiedlichen Herangehensweisen an biblische Texte.